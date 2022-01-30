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قنيدي: جلسة مجلس النواب غداً ستُخصَّص لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وقبول الطلبات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، تحصلنا على “إذن الإقلاع للطائرة التي ستقل أعضاء مجلس النواب من مطار معيتيقة بطرابلس، وعددهم نحو 40 نائبًا، إلى طبرق، بعد تأخير دام ساعات”.
قنيدي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “تقدمنا بطلب وقّع عليه أكثر من 50 نائبا لتأجيل الجلسة لمزيد من التشاور، لكن رئاسة المجلس رفضت الطلب وأصرّت على عقد الجلسة، وبنود جلسة غدٍ الاثنين ما زالت غير واضحة، ومن المحتمل أن تُخصَّص لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وقبول الطلبات، وعرض تقرير لجنة خارطة الطريق”.

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قناة ليبيا الحدث

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