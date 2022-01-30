المنقوش: الدعم العربي مطلوب لإنجاح مسارات التحول الديموقراطي في ليبيا

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية الـ 156، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت الشقيقة.

وبحسب بيان عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، فإن الاجتماع يهدف إلى تنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تطوير آليات التعاون العربي المشترك.

من ناحية أخرى، بحث الاجتماع أهم المواضيع والقضايا التي تشغل الدول المشاركة والمصاعب التي تواجهها.

وفي هذا الإطار، تحدثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن جهود حكومة الوحدة الوطنية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والدعم العربي المطلوب لإنجاح مسارات التحول الديموقراطي، والخطة التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة؛ لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وتكاثف الجهود لدعم السلام في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، تناول الاجتماع التنسيق العربي وتبادل الخبرات لمواجهة جائحة كورونا، حيث ترأست دولة الكويت اجتماع اليوم باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية، وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في وقت سابق منذ نحو عام، عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية.