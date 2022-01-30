الخوجة: منع طائرة النواب بمطار معيتيقة يؤكد رغبة بعض الأطراف في عدم عقد جلسة البرلمان

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن ”عملية عدم إعطاء الإذن لطائرة النواب بمطار معيتيقة جاءت تزامنا مع وصول وزير المواصلات من السفر، وعندما سأله بعض النواب عن سبب عدم إعطاء الإذن، تجاوزهم ولم يرد على تساؤلاتهم”.

الخوجة، وفي تصريحات صحفية، أضافت: ”من الواضح أن عرقلة التي حدثت لرحلة الطائرة هي رغبة بعض الأطراف في عدم عقد جلسة النواب”.

وتابعت:” أُعطي الإذن لطائرة النواب بالإقلاع من مطار معيتيقة بمجرد وصولها من طبرق”.

ومن جانبه أكد مصدر خاص بقناتنا، قيام رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بمنع الطائرة التي ستنقل النواب إلى طبرق من الهبوط في مطار معيتيقة.