مستشفى تخصصي في طرابلس يعلن «انتشار كبير وغريب» للقمل

كشف مستشفى بئر الأسطى ميلاد التخصصي الواقع جنوب شرق العاصمة طرابلس عن انتشار «القمل» بشكل كبير وغريب، بحسب وصف المستشفى.

وأوضحت المستشفى في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن “الأطقم الطبية تجري كشوفات يومية على ما يقارب من 25 حالة من الأطفال، مطالبة من العائلات الحفاظ على أبنائهم”.

ورصد محرر «الساعة 24»، تفاعل العشرات على منشور المستشفى، حيث أكدوا في التعليقات، أنه بالفعل حدث انتشار كبير بين الأطفال ومن بينهم طلاب بالمدارس، فيما شدد البعض الآخر على ضرورة الاهتمام بنظافة المنازل، فيما قدم البعض الآخر وصفات علاجية لمقاومة القمل”.