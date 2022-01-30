القبض على عمالة وافدة متلبسة بصهر كوابل نحاسية غرب الزاوية

ألقت دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بالزاوية، في ساعات متأخرة من ليل السبت، القبض على مجموعة من العمالة الوافدة أثناء قيامهم بعمليات صهر لكميات من الكوابل النحاسية، بإحدى المزارع بمنطقة الحرشة غرب مدينة الزاوية.

وأشارت الإدارة العامة للدعم المركزي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنه تمت إحالة المتورطين إلى جهات الاختصاص فور القبض عليهم.

وأكد رئيس مكتب الشؤون الإدارية بفرع الدعم المركزي الزاوية عبد الرحمن مانيطة، على مواصلة الجهود من أجل التصدي للخارجين عن القانون، وأهاب في الوقت ذاته المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية خروقات أو تجاوزات قانونية تلحق الضرر بالمال العام.

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