الفقيه: منع طائرة النواب من الإقلاع بمطار معيتيقة عبث طفولي

أشار عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب سليمان الفقيه، إلى أن عدم إعطاء الإذن لطائرة أعضاء مجلس النواب التي ستقلهم إلى طبرق بالإقلاع من مطار امعيتيقة عبث طفولي.

وأضاف الفقيه، في تصريحات صحفية: ”هناك قرابة 50 نائبًا موجودون في المطار للسفر إلى طبرق”، متابعا: ”هناك من يريد عدم انعقاد جلسة من خلال هذه التصرفات”.

وتابع: ”لا يوجد سبب واضح يستدعي عدم إعطاء الطائرة الإذن بالإقلاع من مطار معيتيقة”.

ومن جانبه أكد مصدر خاص بقناتنا، قيام رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بمنع الطائرة التي ستنقل النواب إلى طبرق من الهبوط في مطار معيتيقة.