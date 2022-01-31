البيوضي: مبادرة القطراني أكثر واقعية من محاولات إنشاء حكومة موازية

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن مبادرة حسين القطراني النائب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية خطوة في الاتجاه الصحيح، وأكثر واقعية من محاولات إنشاء حكومة موازية ستعيدنا لمربع الانقسام والحرب.

وأضاف القطراني، في تصريحات صحفية، إن لعبة توازن القوة تفرض نفسها ووعد بعض المترشحين بدخول العاصمة هو سراب يحسبه الظمآن ماء، وهو يحاول أن يدمر العملية السياسية لأن هدفه تحقيق مآربه الشخصية”.

ولفت إلى الحل هو الاتفاق على موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية ونشر القوائم النهائية للمرشحين الرئاسيين والقوائم المبدئية لمرشحي الانتخابات التشريعية.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ولجنة خارطة الطريق للجلوس معا لوضع خارطة واضحة المعالم محددة الزمن، وطي صفحة الخلاف، مع تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

وقال القطراني، في فيديو له بثته الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إن دعوته تأتي لمحاولته إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية لرأب الصدع والوصول إلى اتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم.

وأضاف القطراني، أنه بصفته الاعتبارية يدعو رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ولجنة خارطة الطريق للجلوس معا؛ لوضع خارطة واضحة المعالم محددة الزمن يتم من خلالها معالجة كافة العراقيل، وطي صفحة الخلاف، وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة.

وشدد القطراني، على ضرورة التركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء ومواجهة خطر الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع، بالإضافة إلى تهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها.

وأكد إن المرحلة التي تمر بها ليبيا مرحلة حساسة ومفصلية تتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم تنازلات وإنكار الذات ووضع الخلافات جانبا من أجل مصلحة الوطن والمواطن التي يطلع إلى وطن يعيش فيه معززا مكرما متمتعا بكافة حقوقه، فقد سئِم الجميع من هذا التشظي.

وتابع:” آن الأوان للسير قدما بإرادة حقيقة نحو الاستقرار والتنمية الحقيقية، والمصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن الواحد”.