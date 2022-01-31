أمن طرابلس: استرجاع سيارة مسروقة في أقل من نصف ساعة

استرجعت دوريات مرور سوق الجمعة، الأحد، سيارة مسروقة من طريق العمروص في أقل من نصف ساعة، وفق منشور عبر صفحة مديرية أمن طرابلس على «فيسبوك».

وأفاد المنشور بأن دورية مرور سوق الجمعة تلقت بلاغًا من صاحب سيارة هونداي توسان، مفاده سرقة سيارته بالقرب من جامع البصير.

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وعلى الفور لاحقت دورية السيارة المسروقة على طريق الشط، وجرى ضبطها قبل مثلث معيتيقة باتجاه الشرق، وجرى تسليمها لمالكها.