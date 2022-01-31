وكالات الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم احتياجات الجنوب الليبي

قال مكتب المنسق المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، إن وكالات الأمم المتحدة قد عززت التزامها بدعم أهالي الجنوب الليبي، أثناء زيارة الوفد الأممي لمدينة مؤخراً.

وأضاف المكتب في بيان، أن وكالات الأمم المتحدة وشركائها في سبها اتفقت على التعاون الوثيق من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي طال أمدها في المنطقة والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأضاف البيان أن الاتفاق تم على ضرورة إنعاش الاقتصاد في الجنوب، مشيراً إلى أن فريق الأمم المتحدة القطري سيواصل الاستثمار في المشاريع الاستثمارية والأعمال التجارية الجديدة في المنطقة. كما ستواصل وكالات الأمم المتحدة أيضا دعم خدمات رعاية صحة الأم والطفل وحماية الطفل ومكافحة وباء كورونا في جميع أنحاء جنوب ليبيا.

يذكر أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد زارت سبها في 26 يناير الجاري رفقة المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون بالإضافة إلى ممثلين عن فريق الأمم المتحدة القطري.

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