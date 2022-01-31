خلاف بين القوى الدولية والخصوم الكبرى يعرقل تمديد البعثة الأممية

اختلفت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول شكل تمديد مهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إذ تضاربت الأنباء حول رغبة بعض الأطراف بتعيين مبعوث جديد، فيما قال البعض الآخر إن المجتمع الدولي لم يعد راضيا عن أداء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
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قناة ليبيا
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