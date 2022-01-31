ستيفاني: البرلمان اتجه إلى «لعبة الكراسي الموسيقية» بمحاولته تشكيل حكومة جديدة

قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز:” مستعدّة للجلوس فورا مع مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات”.

وأضافت ستيفاني، في لقاء مع صحيفة الغارديان البريطانية، إن احتمال تشكيل حكومتين في البلاد قد يكون خطيرًا، متابعة:” أخشى أن بعض الناس يناورون الآن لإطالة المدة وتأخير الانتخابات”.

واستطردت:” أريد لمجلس النواب أن يشرع في أقرب وقت في عملية سياسية ذات مصداقية تجيب عن سؤال نحو 3 ملايين ليبي عن مصير الانتخابات”.

ولفت إلى أن مجلس النواب بإمكانه إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وإقامتها بحلول يونيو المقبل، لكنه اتجه بدلا من ذلك إلى لعب “لعبة الكراسي الموسيقية” بمحاولته تشكيل حكومة جديدة”.

وتابعت:” كان يجب على مجلس النواب تحديد موعد للانتخابات قبل مناقشة تشكيل حكومة جديدة بتقويض غير معلوم”.

وحذرت ستيفاني، من إمكانية عودة تنظيم الدولة الإسلامية إذا ما عادت ليبيا إلى الانقسام الكامل، وليس من حق الأمم المتحدة أن تقرر من بإمكانه الترشح للرئاسة بل هو قرار ليبي بحت.

وا ضحت:” يمكن سؤال الدبيبة عمّا يعتقده بشأن انتهاك تعهد أخلاقي، وأدعو إلى تقليص حكومة الوحدة وميزانيتها قبل استبدالها بحكومة منتخبة”.

وأشارت إلى نية الأمم المتحدة أن تكون حكومة الوحدة حكومة تكنوقراطية صغيرة لتقديم الخدمات والتحضير للانتخابات والتعامل مع كورونا والكهرباء، وهذا لا يتطلب سوى ميزانية متواضعة.

ودعت إلى توحيد المصرف المركزي مع ضرورة أن يكون ذلك مصحوبًا بشفافية كاملة.