عون والعابد وزيران في وقت واحد لذات الوزارة.. حصل في وزارة النفط

بعد أكثر من أسبوع على إعلان حكومة الوحدة عن ذهاب الوزير محمد عون في إجازة، وتكليف وزير العمل علي العابد الرضا بتسيير وزارة النفط، عاد محمد عون صباح اليوم الأحد لممارسة مهامه في خطوة وصفت “بالمربكة” للشركات الأجنبية وسفراء بعض الدول، والذين تواصلوا مع الحكومة لفهم ما يحدث حسب ما ذكرته مصادر خاصة لـ218.

وتزامنت عودة عون مع لقاء العابد بالسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، في طرابلس اليوم، ما طرح إشارات استفهام حول توقيت العودة، وهل كان مقصوداً أم مجرد مصادفة، خاصة وأن عون قد نفى لاحقاً معرفته بالاجتماع، وأكد أنه قد أبلغ الحكومة بعودته لممارسة مهامه، وهو ما يطرح تساؤلات أخرى حول طبيعة التنسيق والتواصل داخل الحكومة الأمر الذي سبب تضارباً في المهام.

وقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة في الثالث والعشرين من يناير الجاري، عن ذهاب الوزير عون في إجازة وتكليف وزير العمل علي العابد الرضا بتسيير شؤون الوزارة، فيما أوضح مصدر لـ218، أن تكليف الرضا بمهام الوزارة جاء بعد أن خرج عون في إجازة، مشيراً إلى أن إجازة عون ستطول، وأن الحكومة لجأت لتكليف الرضا، بسبب صعوبة الإجراءات في تعيين وزير جديد، حيث يتطلب التعيين تزكية من مجلس النواب

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