السفير التركي: رجال الأعمال بأنقرة سيلعبون دورا في إعادة إعمار ليبيا وتنميتها بمشروعات جديدة

قال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، إن زيارته إلى بنغازي جاءت تلبية لدعوة رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري.

وأضاف يلماز، لـ«وكالة الأناضول» التركية:” أكدت خلال الزيارة رغبة تركيا في إعادة فتح قنصليتها في بنغازي”.

وتابع:” عقدت اجتماعات مثمرةً مع نواب وأعضاء بالمجلس التسييري للبلدية، وبحثنا فرص التعاون في مختلف المجالات كالتعليم والثقافة والصحة والنقل، والتوأمة بين المدن”.

ولفت إلى أن تركيا تنظر إلى ليبيا على أنها بلد واحد موحَّد، ولا تفرّق بين منطقة وأخرى، وتولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع كل شرائح الشعب الليبي”.

واستطرد:” ناقشنا مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي، ورجال الأعمال، الخطوات لتحسين العلاقات في مجالي الاقتصاد والتجارة.

وأشار إلى أن رجال الأعمال الأتراك أكدوا خلال المباحثات، استعدادهم لمواصلة مشروعاتهم غير المكتملة بالمنطقة الشرقية، ولعب دور في إعادة إعمار ليبيا وتنميتها بمشاريع جديدة.

وقال:” بحثنا أيضا مع الجانب الليبي مسألة استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بنغازي”.