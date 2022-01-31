قنيدي: 40 نائبًا غادروا مطار معيتيقة بعد تأخير دام ساعات

قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إنه تم منح إذن الإقلاع للطائرة التي ستقل النواب من مطار معيتيقة بطرابلس، وعددهم نحو 40 نائبًا، إلى طبرق، بعد تأخير دام ساعات.

وأضاف قنيدي، في تصريحات صحفية:” تقدمنا بطلب وقّع عليه أكثر من 50 نائبا، لتأجيل الجلسة لمزيد من التشاور، لكن رئاسة المجلس رفضت الطلب وأصرّت على عقد الجلسة”.

وتابع:” بنود جلسة اليوم الإثنين ما زالت غير واضحة، ومن المحتمل أن تُخصَّص لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وقبول الطلبات، وعرض تقرير لجنة خارطة الطريق”.

وكانت مصادر قد أكدت لـ«الساعة24» أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة منع طائرة مجلس النواب من الهبوط في مطار معيتيقة.