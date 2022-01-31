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عقيلة صالح يناقش التطورات السياسية مع مندوبي تحالف القوى الوطنية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة وفداً من تحالف القوى الوطنية مساء اليوم الأحد، حيث تم استعراض التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.

وعرض مندوبو التحالف رؤية الحزب للخروج من الانسداد السياسي من خلال مقترح خطة تنفيذية لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية وتطوير واستكمال خارطة الطريق بالبناء على ما هو قائم، للوصول إلى تحقيق الانتخابات وضمان العبور الآمن لمرحلة ما بعد الانتخابات، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لتحالف القوى الوطنية على فيسبوك.

من جانبه، أكد صالح أن الظروف مهيئة لخلق رؤية وطنية يشارك فيها جميع الليبيين، كما وعد بدراسة المقترح ومتابعة التنسيق والتعاون من أجل المصلحة الوطنية.

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قناة 218 الليبية

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