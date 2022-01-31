مصادر: عودة «عون» تربك منظومة العمل بقطاع النفط

عاد محمد عون، صباح اليوم الأحد، لممارسة مهامه في خطوة وصفت بـ”المربكة” للشركات الأجنبية وسفراء بعض الدول، والذين تواصلوا مع الحكومة لفهم ما يحدث، حسبما قالت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24».

وتزامنت عودة عون مع لقاء العابد بالسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي، في طرابلس اليوم، ما طرح إشارات استفهام حول توقيت العودة، وهل كان مقصوداً أم مجرد مصادفة؟، خاصة وأن عون قد نفى لاحقاً معرفته بالاجتماع.

وأكد عون، أنه قد يبلغ الحكومة بعودته لممارسة مهامه، وهو ما يطرح تساؤلات أخرى حول طبيعة التنسيق والتواصل داخل الحكومة الأمر الذي سبب تضارباً في المهام؟.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، في 23 من يناير الجاري، عن ذهاب الوزير عون في إجازة وتكليف وزير العمل علي العابد الرضا بتسيير شؤون الوزارة، فيما أوضح مصدر، أن تكليف الرضا بمهام الوزارة جاء بعد أن خرج عون في إجازة، مشيراً إلى أن إجازة عون ستطول، وأن الحكومة لجأت لتكليف الرضا، بسبب صعوبة الإجراءات في تعيين وزير جديد، حيث يتطلب التعيين تزكية من مجلس النواب.