المرصد السوري: تجهيزات لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال أيام

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عودة عدد من مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة.

وقال المرصد، في بيان له، إن معظم المرتزقة كانوا في ليبيا قبل أشهر وعادوا بعمليات تبديل، وبعض من المرتزقة الذين سيعودون دفعوا لقياداتهم 250 دولار، لقبول أسمائهم بالذهاب إلى طرابلس.

وأفاد المرصد، بأن القوات التركية ألغت رحلة العودة من ليبيا إلى سوريا عبر الأراضي التركية، لدفعة من المرتزقة السوريين.

وأشار إلى أن القوات التركية كانت قد أمرتهم بحزم أمتعتهم قبل أيام، متابعا:” جهزت القوات التركية في ليبيا قبل أيام 250 عنصرا من المرتزقة ينتمون لفصائل العمشات وفيلق الشام والفرقة التاسعة، بحزم أمتعتهم تحضيرًا للعودة إلى سوريا.

ولفت البيان، إلى أن القوات التركية ألغت رحلتهم إلى إشعار آخر، بحجة وجود عاصفة ثلجية في إسطنبول تعيق الطيران في الأجواء.

وتابع البيان:” أوعزت قيادة فصائل فرقة الحمزة وسليمان شاه والسلطان مراد، نحو 150 عنصرًا من مرتبات تلك الفصائل، بحزم أمتعتهم للرحيل، بعد موافقة الحكومة التركية على منحهم استراحة في سوريا”.

وأكد أن دفعة جديدة من المرتزقة غادرت سوريا في طريقها إلى تركيا، بينما لا تزال وجهتها الأخيرة مجهولة، فعمليات تبديل المرتزقة ستستأنف من جديد بعد توقفها أسابيع.