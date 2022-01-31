بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 31 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 31 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا ،ونتوقع حدوث تقلبات علي مناطق الشمال من مساء يوم الغد

مصحوبة برياح قوية وسقوط أمطار وإنخفاض في درجات الحرارة

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد و فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة على الساحل .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة الي قوية على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-20) مْ وتسجل إنخفاض طفيف من مساء الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة على الساحل.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-19) مْ ، ولاتتجاوز (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل إنخفاض طفيف يوم الأربعاء .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14 -18)مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19) مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:38)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:02).