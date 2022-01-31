شركة الكهرباء: نواجه مصاعب تمنعنا من رفع الطاقة الإنتاجية

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنها لا تدخر كافة أذرعها الفنية وطواقمها أي جهد بالعمل لتوفير الطلب المتزايد على الطاقة بالتزامن مع موجات الصقيع والبرد الذي يشهد طقس بلدنا هذه الأيام، لكن تواجه بعض المصاعب تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية إلى أقصى مدى الأمر الذي أثر سلباً على معدلات الإنتاج في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع.

أضافت الشركة في بيان: “يجدر التنويه على سبيل المثال لا للحصر بعض تلك الصعوبات ومنها تعذر تشغيل الوحدة البخارية الأولى فى محطة الخليج لعدم توفر الوقود وذلك لسوء الأحوال الجوية والتي عاقت وصول الناقلة لمحطة الخليج، ونفس السبب ينطبق على محطة الخمس البخارية، إذ يعزى السبب إلى انخفاض وتذبذب ضغط الغاز الأمر الذي يجبرنا على ايقاف بعض الوحدات حفاظاً على سلامتها و زيادة في ساعات الطرح لتتوافق قيمة الانتاج مع كمية الطاقة المستهلكة على أن يكون هذا الوضع الاستثنائي في أضيق نطاق زمني حرصاً على توفير الطاقة لكل مستخدميها”.