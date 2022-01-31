السفير الأوروبي يبحث مع القطراني توحيد المؤسسات الاقتصادية

بحث سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، توحيد المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع جميع المناطق الليبية.

وعرض ساباديل دعم الاتحاد الأوروبي لتلك الجهود، وأيضا مساندة مساعي الليبيين للحفاظ على الاستقرار ووحدة البلاد، حسب تغريدة له على حسابه في موقع «تويتر»، الإثنين.

وأمس الأحد، وجه القطراني دعوة إلى رئاسة مجلس النواب ولجنة خارطة الطريق التابعة له وحكومة الوحدة إلى «الجلوس معًا لوضع خارطة طريق واضحة المعالم محددة الزمن» يجري «من خلالها معالجة كافة العراقيل وحلحلة كافة الإشكاليات وطي صفحة الخلاف وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة والتركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء ومجابهة خطر الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع، إضافة إلى تهيئة المناخ ليكون مناسبًا لإجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها».

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وقال القطراني، إنه تقدم بصفته «الاعتبارية» بهذه الدعوة انطلاقًا من مسؤولياته الوطنية التي تحتم عليه ممارسة دوره «في محاولة إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص لرأب الصدع والاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم».