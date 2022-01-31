البرلمان يناقش فتح باب الترشح للحكومة الجديدة والقطراني يدعو لحل الخلاف

أخبار ليبيا24

يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة في طبرق، لمناقشة عدد من الملفات. من أبرزها وفق التصريحات، فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأكد، النائب الهادي الصغير لأخبار ليبيا 24 الجمعة أن مجلس النواب سيفتح باب الترشح للحكومة الجديدة في جلسة اليوم.

وصوّت مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على استبعاد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

ووضع المجلس 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة. ومن أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، كما يجب حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.

وأكد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب. على أن شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف الدبيبة شخصيا. كما أكد أن أي شخص يتولى رئاسة الحكومة يجب أن يتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

القطراني يدعو لحل الخلاف

يأتي ذلك بينما وجه، النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني. دعوة إلى رئاستي مجلس النواب والحكومة ولجنة خريطة الطريق للجلوس معا لوضع خريطة واضحة المعالم محددة الزمن، وطي صفحة الخلاف، مع تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.

وأكد القطراني، في تسجيل مصور، على أن دعوته تأتي “لمحاولته إيجاد الحلول. وتقريب وجهات النظر وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية لرأب الصدع والوصول إلى اتفاق على خريطة طريق واضحة المعالم”.

كما أضاف القطراني، أنه بصفته الاعتبارية يدعو رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ولجنة خريطة الطريق للجلوس معا. وذلك لوضع خريطة واضحة المعالم محددة الزمن تتم من خلالها معالجة كافة العراقيل، وطي صفحة الخلاف، وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة.