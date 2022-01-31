الارصاد: منخفض جوي وتقلبات تحمل أمطار غزيرة بدءاً من الغد بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 31/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس مستقر هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا مع درجات حرارة قصوى مابين (14-20) مْ , ولاتتجاوز (12) مْ علي المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية من مساء الغد علي مناطق الشمال نتيجة لتكون منخفض جوي في حوض البحر المتوسط يسبب في تحرك رياح نشطة الي قوية باردة خاصة علي المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط أمطار جيدة وقد تكون غزيرة خاصة علي مناطق الخليج والساحل الشرقي.

وبحسب التقرير يكون البحر قليل الإضطراب إلى مضطرب يوم الغد ويكون شديد الإضطراب من مساء الغد على الساحل مع ارتفاع للموج يصل من4.50-3.00))متر.

وكان مركز الارصاد قد اشار في تقرير سابق نشره مساء الاحد، إلى انقشاع للسحب الماطرة على مناطق الشمال الشرقي وسماء صافية على المدن الغربية يوم الاثنين، اما الثلاثاء مساءا يصل منخفض جوي جديد جالبا معه الرياح النشطة الباردة كذلك انتشار للغيوم الممطرة احيانا، بداية بالشمال الغربي ثم يصل الاربعاء على المدن الشمالية الشرقية، والله أعلم.