القطراني يبحث مع السفير المصري تطوير العلاقات بين البلدين

ليبيا – استقبل النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني الأحد سفير جمهورية مصر لدى ليبيا تامر مصطفى.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة العلاقات التي تربط البلدين وكيفية تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات، خاصةً في مجال الإنشاءات، مشيدًا في ذات السياق بما تشهده مصر من تطور في عجلة التنمية والتطوير.

كما تم خلال اللقاء التباحث في الوضع السياسي الليبي الراهن وطرح رؤية القطراني لمحاولة تقريب وجهات نظر كافة الأطراف، وذلك لتهيئة المناخ ليكون مناسبًا للانطلاق في عملية انتخابية نزيهة يشارك فيها جميع الفرقاء الراغبين في خوض ضمار هذه المنافسة التي يعتبر نجاحها هو نقطة الانطلاق نحو ليبيا السلام والتنمية والاستقرار.

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