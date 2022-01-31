“الوطنية للنفط” تُسلّم مواد فحص كورونا للمختبر المرجعي بطرابلس

سلّمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الامراض، كمية من اختبار المسحة السريع Antigen reapid test وكمية من أنابيب أخذ العينات Nucliswab-NAR لصالح المختبر المرجعي بطرابلس، وفقًا لما أوردته المؤسسة على منصتها الإعلامية.

وأشارت المؤسسة، في منشور لها بهذا الخصوص، إلى أنها مستمرة في “دعم جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا ومستجداتها، وإنها على علم بالصعوبات التي يمر بها المركز الوطني لمكافحة الأمراض دعمها بقدر المتاح لها من إمكانيات.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تداوم على دعم قطاع الصحة في التصدي لجائحة كورونا والمستجدات الأخرى في القطاع منذ بداية تفشي الجائحة.

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