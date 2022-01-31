الأرصاد: طقس متقلب وأمطار غزيرة غدا على الساحل

العنوان-طرابلس

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تقلبات جوية من مساء يوم غد الثلاثاء على مناطق الشمال نتيجة لتكون منخفض جوي في حوض البحر المتوسط.

وقال المركز، اليوم الإثنين، إن المنخفض الجوي سيسبب في تحرك رياح نشطة إلى قوية باردة خاصة على المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط أمطار جيدة، قد تكون غزيرة خاصة على مناطق الخليج والساحل الشرقي.

ولفت المركز، إلى أن طقس اليوم سيكون مستقرا على أغلب مناطق ليبيا، مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين (14-20) مئوية ولا تتجاوز (12) مئوية على المرتفعات الجبلية.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب يوم الغد ويكون شديد الاضطراب من مساء الغد على الساحل مع ارتفاع للموج يصل من 03 أمتار إلى 4.5 أمتار.