قنوات إلكترونية للتعليم عن بعد لتلاميذ الابتدائي.. “روابط”

أتاحت وزارة التعليم روابط إلكترونية لقنوات على شبكة الإنترنت تتيح لتلاميذ المرحلة التعليمية الابتدائية تلقي دروسهم عن بعد.

وأشارت الوزارة، خلال منشورها للروابط، إلى قرار تشكيل لجنة التعليم عن بُعد، والذي تمّ من خِلاله العمل على تسجيل الدروس التعليمية لكل الصفوف الدراسية.

ووضعت الوزارة بين أيدي التلاميذ هذه المجموعة من الروابط تخص قنوات تليغرام الخاصة ببرنامج التعليم عن بُعد مقسمة على المراحل التعليمية من الأول إلى السادس الابتدائي على النحو التالي:

قناة الصف الأول اِبتدائي لغة عربية و رياضيات :

https://t.me/joinchat/VO69hnJWw5Eokros

قناة الصف الثاني مادتي اللغة العربية و الرياضيات:

https://t.me/+RrCgdCqHNqntBAWg

قناة الصف الثاني الابتدائي للغة الإنجليزية:

https://t.me/joinchat/SUPY3qMXlCGgQSOE

قناة الصف الثالث الابتدائي لغة عربية و رياضيات:

https://t.me/joinchat/TpP6OOTnjbXEYW-d

قناة العلوم الأستاذة عبير ساسي ثالث و رابع وخامس وسادس:

https://t.me/joinchat/UUiuPioDqWgMpZxJ

قناة رياضيات الصف الرابع:

https://t.me/joinchat/RVp2bGzF4jp7buJh

قناة الرياضيات الصف الخامس:

https://t.me/joinchat/TsSq3_Nd5_DQhI_a

قناة الإنجليزي رابع وخامس:

https://t.me/joinchat/UepeFqbzizpcY_0m

قناة اِجتماعيات رابع وخامس وسادس:

https://t.me/joinchat/WMyEOfMRvJONx4ZW

مجموعة اللغة العربية للصفوف رابع وخامس وسادس:

https://t.me/joinchat/GNF60NKavKjHCUQz

قناة الرياضيات الصف السادس الابتدائي:

https://t.me/lessonmath6

قناة الصف الرابع والخامس والسادس اللغة العربية والتربية الإسلامية:

https://t.me/joinchat/ZgS2Gj-1UXpjNzg8

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