قنوات إلكترونية للتعليم عن بعد لتلاميذ الابتدائي.. “روابط”

أتاحت وزارة التعليم روابط إلكترونية لقنوات على شبكة الإنترنت تتيح لتلاميذ المرحلة التعليمية الابتدائية تلقي دروسهم عن بعد.
وأشارت الوزارة، خلال منشورها للروابط، إلى قرار تشكيل لجنة التعليم عن بُعد، والذي تمّ من خِلاله العمل على تسجيل الدروس التعليمية لكل الصفوف الدراسية.
ووضعت الوزارة بين أيدي التلاميذ هذه المجموعة من الروابط تخص قنوات تليغرام الخاصة ببرنامج التعليم عن بُعد مقسمة على المراحل التعليمية من الأول إلى السادس الابتدائي على النحو التالي:
قناة الصف الأول اِبتدائي لغة عربية و رياضيات :
https://t.me/joinchat/VO69hnJWw5Eokros
قناة الصف الثاني مادتي اللغة العربية و الرياضيات:
https://t.me/+RrCgdCqHNqntBAWg
قناة الصف الثاني الابتدائي للغة الإنجليزية:
https://t.me/joinchat/SUPY3qMXlCGgQSOE
قناة الصف الثالث الابتدائي لغة عربية و رياضيات:
https://t.me/joinchat/TpP6OOTnjbXEYW-d
قناة العلوم الأستاذة عبير ساسي ثالث و رابع وخامس وسادس:
https://t.me/joinchat/UUiuPioDqWgMpZxJ
قناة رياضيات الصف الرابع:
https://t.me/joinchat/RVp2bGzF4jp7buJh
قناة الرياضيات الصف الخامس:
https://t.me/joinchat/TsSq3_Nd5_DQhI_a
قناة الإنجليزي رابع وخامس:
https://t.me/joinchat/UepeFqbzizpcY_0m
قناة اِجتماعيات رابع وخامس وسادس:
https://t.me/joinchat/WMyEOfMRvJONx4ZW
مجموعة اللغة العربية للصفوف رابع وخامس وسادس:
https://t.me/joinchat/GNF60NKavKjHCUQz
قناة الرياضيات الصف السادس الابتدائي:
https://t.me/lessonmath6
قناة الصف الرابع والخامس والسادس اللغة العربية والتربية الإسلامية:
https://t.me/joinchat/ZgS2Gj-1UXpjNzg8
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