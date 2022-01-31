الوضع الجوي السائد والمتوقع اليوم واليوميين القادميين

طرابلس 31 يناير 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد عبر نشرته الدورية، الوضع الجوي السائد والمتوقع اليوم الإثنين، وخلال اليومين القادمين.

الملخص العام

الطقس مستقر هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، مع درجات حرارة قصوى مابين (14-20) مْ , ولاتتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية.

ويتوقع حدوث تقلبات جوية من مساء الغد على مناطق الشمال، نتيجة لتكون منخفض جوي في حوض البحر المتوسط، يسبب في تحرك رياح نشطة إلى قوية باردة خاصة على المناطق الساحلية، مع فرصة لسقوط أمطار جيدة، وقد تكون غزيرة خاصة على مناطق الخليج والساحل الشرقي.

والبحر يكون قليل الإضطراب إلى مضطرب يوم الغد، ويكون شديد الإضطراب من مساء الغد على الساحل مع ارتفاع للموج يصل من(4.50-3.00) متر. (وال _ طرابلس) ف و / ه ع

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