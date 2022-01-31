وليامز: الخطاب تغير من خطاب حل الخلافات باستخدام القوة إلى خطاب حل الخلافات بالوسائل السياسية 

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز أن الخطاب في ليبيا قد تغير من خطاب حل الخلافات من خلال استخدام القوة إلى خطاب حل الخلافات بالوسائل السياسية والسلمية، وهذا أمر إيجابي ويجب الحفاظ على هذا النهج.

وليامز و في تغريدة لها، على “تويتر”: أضافت “من الملحوظ في ليبيا، السرعة التي يتحول بها الفاعلون السياسيون وأولئك الذين يتمتعون بالقوة على الأرض، من كونهم عناصر بناءة إلى كونهم معرقلين، عندما يشعرون أن مصالحهم الشخصية أو أن مصالح مؤسساتهم “منتهية الصلاحية” مُهددة، حسب قولها.