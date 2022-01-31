الشركسي: رفض المجتمع الدولي تغيير حكومة الدبيبة اصطفاف مع اللصوص

أكد أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن رفض المجتمع الدولي تغيير حكومة الدبيبة، هو اصطفاف مع اللصوص وليس الشعب.

وقال الشركسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كان على المجتمع الدولي أن يُطالب بتقليص حكومة الدبيبة وإقالته وتعيين أحد الوزراء أو النواب لتسيير الحكومة لحين الانتخابات”.

وأضاف “بعدها من حقه المطالبة بعدم تغيير الحكومة، ولكن دون حديث واضح عن هذه الحكومة الفاسدة لا يمكن اعتبار موقفهم إلا اصطفاف دولي مع اللصوص، وليس مع الشعب”.

وتابع في تغريدة أخرى “الحديث عن الاصطفاف مع الشعب هو تخدير دولي، الحكومة التي تطالب بالاستفتاء قبل الانتخابات هذه حكومة تُصرح مباشرةً أنّها ضد الانتخابات، ولن تُسلم الحكم”.