مجلس القضاء يدين «واقعة الاعتداء» على وزيرة العدل

دان المجلس الأعلى للقضاء «واقعة الاعتداء» على وزيرة العدل حليمة اليوسيفي.

وقال المجلس إن تلك الواقعة «اعتداء صارخ» على مؤسسة القضاء، موجها الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجناة، وتحمل المسؤولية لعدم تكرار الاعتداء على القضاء ورجاله، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

ويوم الجمعة الماضي، أصدر مكتب وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، خالد نجم، بيانا كشف فيه وقوع «محاولة اغتيال» للوزيرة.

– «العدل» تستنكر محاولة اغتيال الوزيرة حليمة عبدالرحمن

– وزيرة «المرأة» تستنكر محاولة اغتيال وزيرة العدل

واعترضت سيارة، موكب الوزيرة، قبل أن يخرج منها مسلح أطلق الرصاص تجاه الموكب في منطقة السواني جنوب طرابلس، حسب بيان المكتب.

ووصف المكتب الواقعة بالعمل «الإجرامي الجبان»، الذي يهدف إلى «المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة»، داعيا جميع الأجهزة الأمنية المختصة «بمتابعة الأمر، والضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة».