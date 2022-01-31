ليبيا الان

القطراني يلتقي سابادا ويبحثان معا دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أجرى، النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة، حسين القطراني، لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السيد خوسيه أنتونيو سابادا.

ووصف سابادا اللقاء بالـ “جيد جدا”، موضحًا أنهما ناقشا كيفية دعم الاتحاد الأوروبي لليبيين للحفاظ على الاستقرار والوحدة.

كما أوضح أنهما بحثا إعادة التوحيد الاقتصادي والتعاون مع جميع المناطق الليبية.


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صحيفة العنوان الليبية

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