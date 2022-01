القطراني يلتقي سابادا ويبحثان معا دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا

العنوان-طرابلس

أجرى، النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة، حسين القطراني، لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السيد خوسيه أنتونيو سابادا.

ووصف سابادا اللقاء بالـ “جيد جدا”، موضحًا أنهما ناقشا كيفية دعم الاتحاد الأوروبي لليبيين للحفاظ على الاستقرار والوحدة.

Very good meeting with First Deputy Prime Minister al Qatrani. We discussed how #EU can support Libyans to preserve stability & unity, economic reunification & cooperation with all Libyan regions. Looking forward to continuing our conversation & our work. pic.twitter.com/6TROxb9pOW

— Sabadell Jose (@jose_sabadell) January 31, 2022