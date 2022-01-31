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“القوة الأمنية المشتركة” تزيل 3 مبانٍ عشوائية في عين زارة والهضبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزالت القوة الأمنية المشتركة برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، البناء العشوائي الواقع تحت مسار خطوط نقل الطاقة 220 كيلو فولت بضاخيتيّْ “عين زارة” و “الهضبة الخضراء” في مدينة طرابلس.

وشارك في المهمة، فرع الدعم المركزي طرابلس وجهاز الحرس البلدي والشركة العامة للكهرباء، بإزالة ثلاثة عقارات واقعة تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية منها مقهى وصالة خارجية ومستودع للرخام بمنطقة عين زارة-طريق السدرة، وفقًا لما أوردته صفحة وزارة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن القوة، ومن تعاونها معها في هذا الخصوص، مكلفةٌ من النائب العام لمتابعة المخالفين والإشراف على إزالة العشوائيات في مدن ليبية عدة مع التركيز على العشوائيات المتعارضة مع خطوط إمداد الطاقة.

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قناة 218 الليبية

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