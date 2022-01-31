باشاغا في بنغازي

وصل بنغازي الليلة الماضية وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، المرشح للانتخابات الرئاسية، فتحي باشاغا.

وفي آخر موقف سياسي له، حمَّل المرشح الرئاسي فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية فشل إجراء الانتخابات في ليبيا، التي كان مزمعًا لها في 24 ديسمبر الماضي، مؤكدًا ضرورة استبدال هذه الحكومة «عبر توافق ليبي يجمع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة».

وقال باشاغا، لدى استقباله وفدًا من مشايخ وأعيان المنطقتين الجنوبية والغربية الجمعة في طرابلس، «كنا نسير في خط الانتخابات، وكادت تنجح لولا بعض الظروف القاهرة»، محملًا الحكومة المسؤولية بالكامل عن فشل إجراء الانتخابات.

وفي 21 ديسمبر، استضافت مدينة بنغازي اجتماعا في مدينة بنغازي لعدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية بينهم فتحي باشاغا، والمشير خليفة حفتر، ومحمد المنتصر، وأحمد معيتيق، والعارف النايض، والشريف الوافي، وعبد المجيد سيف النصر.

وفي يوم الاجتماع، غرد باشاغا عبر حسابه على «تويتر» قائلا إن مدينة «بنغازي ركيزة مهمة لاستقرار ليبيا الذي نطمح إليه» منوهًا بالقول: «ستكون لنا زيارات إلى مدن أخرى في الأيام المقبلة».