“الأعلى للقضاء” يطالب بمحاسبة الجناة في قضية وزيرة العدل

أدان المجلس الأعلى للقضاء الاعتداء على وزيرة العدل، حليمة إبراهيم البوسيفي، وقال إنه “اعتداء صارخ على مؤسسة القضاء”، وفقًا لبيان أصدره المجلس ونشره على صفحته الرسمية.

وأمر المجلس الأعلى للقضاء، خلال البيان، الجهات المختصة؛ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة، كما أهاب بالجهات ذات العلاقة كافة؛ تحمّل المسؤولية في ذلك حتى لا يتكرر الاعتداء على القضاء والعاملين به.

كما أكد المجلس الأعلى للقضاء على وقوفه إلى جانب جميع أعضاء الهيئات القضائية، مُبديًا “حرصه الشديد على استقلال مؤسسة القضاء وحيادها التام والمحافظة على هذه المؤسسة وصون كرامة أفرادها بما يمكنهم من القيام بدورهم القانوني”، وفقًا للبيان.

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