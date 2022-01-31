 المستشار صالح: تأخير إقلاع طائرة النواب من مطار معيتيقة عمل يمس الأمن القومي

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددًا من النواب، من مطار معيتيقة الدولي أمس الأحد، لحضور جلسة الإثنين في طبرق هو عمل “بفعل فاعل”، و”يمس الأمن القومي ووحدة البلاد”.

المستشار صالح، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، أضاف: “لم يكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة.. ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل، بل منع النواب من الوصول إلى طبرق”.

وأكد أنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين، موجه مقرر مجلس النواب بإعداد قائمة بهؤلاء النواب وتقديمها غدًا الثلاثاء.