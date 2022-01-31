الشكري: ابعدوا وزارة الثقافة عن المحاصصات والجهويات والتخلف المقيت

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب محمد الشكري، بضرورة إبعاد الثقافة عن المحاصصات والجهويات والتخلف المقيت.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “قال مرافقي في معرض القاهرة الدولي للكتاب: «ليس بالضرورة أن يكون وزير الثقافة او الملحقين الثقافيين من الكتاب والأدباء في مجالات الثقافة المختلفة»، اجبت: «بل إنها الضرورة القصوى لتوجيه المؤسسات الثقافية وحسن إداراتها»”.

وأضاف “هذا الأمر ضرورة لاستعادة الوعي المفقود واختصار الزمن لخلق رأي عام مستنير يستطيع أن ينقل المجتمع إلى حالة من استعادة الثقة بالنفس وخلق فرص الابداع والتنمية. أهل مكة أدرى بشعابها واتركوا الخبز لخبازه وابعدوا الثقافة عن هذه المحاصصات والجهويات وتخلفكم المقيت”.