“الوطني للأرصاد”: طقس مستقر على غالبية المناطق الليبية

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا مستقرًا اليوم الاثنين على غالبية مناطق ليبيا تسمر على مدى الأيام الثلاثة، باستثناء حدوث تقلبات على مناطق في الشمال مساء يوم غد الثلاثاء، مصحوبة برياح قوية وهطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وتضمنت نشرة المركز للأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين 31 الاحتمالات حسب المناطق، فمن رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة–الجبل الغربي “نفوسة”، فإن حالة السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد وفرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة على الساحل، أما الرياح فجنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية على الساحل.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 15-20 مْ وتسجل انخفاضًا طفيفًا من مساء الغد.

وبالنسبة للمناطق التي تشمل الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة، فحالة السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة على الساحل، أما الرياح، فشمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى غربية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 15-19مْ ، ولا تتجاوز “12 مْ” على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاضاً طفيفاً يوم الأربعاء .

وبالنسبة لمدن هون وسوكنة وودان وسبها وغـات وغدامس ومنطقة الحمادة الحمراء، فحالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 14 -18مْ.

وبالنسبة لمدينة الكفرة وما حولها ومنطقة السرير وبلدة تازربو وماحولها، فحالة السماء صافية إلى قليلة السحب، أما الرياح فغربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16- 19 مْ .

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