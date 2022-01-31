إبرام مذكرة تفاهم بين ليبيا واليونان لرفع مستوى التبادل التجاري

ليبيا – قامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بإبرام مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة أثينا لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين ليبيا واليونان.

بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال، أشار إلى أن إبرام المذكرة جاء وفقًا لتوجيهات الوزير محمد الحويج بهدف تسهيل الإجراءات أمام رجال وأصحاب الاعمال ورفع مستوى التبادل التجاري، فيما تم عقد اجتماع على هامش التوقيع على هذا الاتفاق.

وأوضح البيان أن الاجتماع ضمّ رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام بغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، ووكلاء وزارتي المالية والشباب بحكومة تصريف الأعمال وأعضاء غرفة التجارة والصناعة أثينا ووكلاء وزارتي الخارجية والنقل بالحكومة اليونانية.

وأضاف البيان إن الاجتماع تم تكريسه لمناقسة سبل تفعيل حركة النقل الجوي والبحري، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في ليبيا واليونان وأوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والانشاءات وتطوير البنية التحتية والصناعات الغذائية والطبية.

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