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ليبيا تسجل 10 وفيات و 4429 إصابة بكورونا.. خلال 24 ساعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت ليبيا أكثر من أربعة آلاف وأربعمائة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا عن إحصائية يوم أمس الأحد، الصادرة اليوم الاثنين، ضمن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي، وفقًا للبيان رقم 627، عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وجاء في بيان المركز أنه تسلم عدد 12,071 عينة، موزعة على 26 مختبرًا من 19 مدينة، وأكثر العينات وصلت من مختبرات العاصمة، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR؛ أظهرت النتائج 7,642عينة سلبية و4,429 عينة إيجابية، مما يعني نسبة الحالات الإيجابية 36,7%، مع وجود 137 حالة حرجة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ 699 حالة، فيما سُجلت عشر حالات وفاة، جميعها في منطقة الشمال ست غربًا وأربع شرقًا فيما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة.

 

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قناة 218 الليبية

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