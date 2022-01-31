ليبيا تسجل 10 وفيات و 4429 إصابة بكورونا.. خلال 24 ساعة

سجلت ليبيا أكثر من أربعة آلاف وأربعمائة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا عن إحصائية يوم أمس الأحد، الصادرة اليوم الاثنين، ضمن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي، وفقًا للبيان رقم 627، عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وجاء في بيان المركز أنه تسلم عدد 12,071 عينة، موزعة على 26 مختبرًا من 19 مدينة، وأكثر العينات وصلت من مختبرات العاصمة، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR؛ أظهرت النتائج 7,642عينة سلبية و4,429 عينة إيجابية، مما يعني نسبة الحالات الإيجابية 36,7%، مع وجود 137 حالة حرجة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ 699 حالة، فيما سُجلت عشر حالات وفاة، جميعها في منطقة الشمال ست غربًا وأربع شرقًا فيما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة.

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