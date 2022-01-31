تشكيل حكومتين في البلاد قد يكون خطيرًا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قالت مستشارة الأمين العام للامم المتحدة بشان ليبيا ستيفاني وليامز إن تشكيل حكومتين في البلاد قد يكون خطيرًا.

وأبدت وليامز في لقاء مع صحيفة الغارديان البريطانية استعدادها للجلوس مع مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات.

ودعت مجلس النواب أن يشرع في أقرب وقت في عملية سياسية ذات مصداقية تجيب عن سؤال نحو 3 ملايين ليبي عن مصير الانتخابات.

وأكدت أنه النواب إقادر على إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وإقامتها بحلول يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن مجلس النواب اتجه بدلا من ذلك إلى لعب “لعبة الكراسي الموسيقية” بمحاولته تشكيل حكومة جديدة

واستطردت :”كان يجب على مجلس النواب تحديد موعد للانتخابات قبل مناقشة تشكيل حكومة جديدة بتقويض غير معلوم”.

وحذرت المستشارة من إمكانية عودة تنظيم الدولة الإراهبية “داعش” إذا ما عادت ليبيا إلى الانقسام الكامل.

ودعت وليامز إلى تقليص حكومة الوحدة وميزانيتها قبل استبدالها بحكومة منتخبة، موضحة أن نية الأمم المتحدة كانت أن تكون الحكومة الحالية حكومة تكنوقراطية صغيرة.

وأوضحت أن حكومة مثل هذه مهمتها تقديم الخدمات والتحضير للانتخابات والتعامل مع كورونا والكهرباء، وهذا لا يتطلب سوى ميزانية متواضعة، حسب قولها.