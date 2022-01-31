الخطابي يتحدث عن 3 مسارات لانجاح العملية السياسية

أكد عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب المبروك الخطابي، أن مسارات خارطة الطريق، توافقها مسارات داعمة ومنها الأمن، لابد من أن يكون هناك مناخ أمني من حيث تأمين مراكز الانتخابات أو صناديقها.

الخطابي، و في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، أضاف أن “مسار المصالحة الوطنية هو أيضًا مسار داعم، كل ما كان الجو الانتخابي إيجابي بعيدًا عن المشاحنات، ستكون المنافسة شريفة”.

وتابع: “المسار الآخر الداعم هو مسار توافقي لصياغة ميثاق وطني يوقعه الأطراف المعنية بالعملية السياسية وخاصة المترشحين”.