ستيفاني: هناك سرعة في تحول الفاعلين السياسيين الليبيين إلى معرقلين

رأت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أن الخطاب في ليبيا قد تغير من خطاب حل الخلافات من خلال استخدام القوة إلى خطاب حل الخلافات بالوسائل السياسية والسلمية.

وقالت ستيفاني في سلسلة تغريدات لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الخطاب في ليبيا قد تغير من خطاب حل الخلافات من خلال استخدام القوة إلى خطاب حل الخلافات بالوسائل السياسية والسلمية وهذا أمر إيجابي ويجب الحفاظ على هذا النهج”.

وأضافت “من الملحوظ في ليبيا؛ السرعة التي يتحول بها الفاعلون السياسيون وأولئك الذين يتمتعون بالقوة على الأرض، من كونهم عناصر بناءة إلى كونهم معرقلين، عندما يشعرون أن مصالحهم الشخصية أو أن مصالح مؤسساتهم (منتهية الصلاحية) مُهددة”.