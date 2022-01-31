عقيلة صالح: مجلس النواب يختار رئيس الحكومة الجديد في جلسة 8 فبراير

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عقد المجلس جلسة في الثامن من فبراير المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وقال عقيلة: «سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعقد جلسة للاستماع إلى المرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد»، حسب كلمته في جلسة الإثنين.

وأضاف: «كما سنطالب بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية».