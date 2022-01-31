ميناء بنغازي يعلن وصول آلاف الأطنان من الشعير والذرة

وصلت إلى ميناء بنغازي سفينة نقل الحاويات “ألدرا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الرواد” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 353 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

نشرت إدارة الميناء بيانات حديثة أظهرت من خلالها وصول السفينة “أوسكانا”، التابعة للخط الملاحي شركة “الأفق اللامع، وعلى متنها 35 ألفًا و500 طن من حبوب الشعير.

كما أوضحت البيانات وصول السفينة “أي ماريا”، التابعة للوكيل الملاحي “الربان العالمية”، وعلى متنها 23 ألفًا و771 طن من حبوب الذرة الصفراء.

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