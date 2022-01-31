الدبيبة يعلن تنفيذ استكمال الطريق الدائري الثالث في طرابلس

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أعلن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين تنفيذ استكمال الطريق الدائري الثالث بطرابلس، ضمن خطة عودة الحياة.

ووقع الدبيبة مع ائتلاف الشركات المصرية عقود تنفيذ مشروعي صيانة وتوسعة طريق أوباري – غات، وطريق أجدابيا – جالو.

وقال الدبيبة :”استدعينا نخبة الشركات المصرية لتنفيذ مجموعة من مشروعات الكهرباء والصرف الصحي والطرق في جنوب وغرب وشرق البلاد”.

وتابع رئيس الحكومة :”نريد تشغيل أكبر عدد من الشباب الليبي لإنجاز هذا المشروع وتسهيل مهام انضمامهم للعمل به”.

ومشروع استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس يبلغ طوله 23.8 كيلومترا، يأتي ضمن مشروعات خطة عودة الحياة.