صالح في جلسة اليوم .. غدا الثلاثاء هو يوم استلام ملفات المترشحين

أكد صالح خلال كلمته الافتتاحية في الجلسة تأجيل مناقشة ملف ترشح رئيس الوزراء الجديد إلى الجلسة المقبلة ليتم على إثرها عقد جلسة في الثامن من فبراير المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، داعيا مقرر المجلس إلى تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءا من يوم غد، مشددا على توافر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس للتواصل مع مجلس الدولة الاستشاري.
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قناة ليبيا
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