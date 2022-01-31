شلوف: هناك فرصة قوية لمواجهة أي تحالف مليشياوي يؤيد الدبيبة

أكد رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أن سيناريو الإزاحة المسلحة، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قد يكون خيارًا مطروحًا من قبل تحالف ميليشياوي قوي.

شلوف وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، قال: “إن هناك شخصيات بالغرب الليبي معروفة بتقاربها مع موقف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بشأن دعوته لتشكيل حكومة جديدة، بجانب تقاربها مع قيادة “الجيش الوطني”، فهذه الشخصيات تحظى بولاء عدد كبير من التشكيلات المسلحة القوية داخل مدينة مصراتة، مثل باشا آغا”.

وأضاف “في حال وجود تحالف ميليشياوي قوي من داخل مصراتة يؤيد قرارات مجلس النواب، فقد تكون هناك فرصة فعلية لمواجهة أي تحالف ميليشياوي آخر قد يعتمد عليه الدبيبة للتحصن بموقعه، وذلك حال تحييد ميليشيات الزاوية والزنتان”.

وتابع “وأتوقع أن الطرف الذي سيكون قادرًا على حسم هذه المعركة إذا وقعت، سيتحدد بناء على دعم الأطراف الخارجية المؤيدة لهذا التحالف أو ذاك، عبر ما ستقيمه من خطوط وجسور إمداد بالسلاح والذخائر”.

واستطرد “لا أتوقع تدخل اللجنة العسكرية المشتركة في هذا الصراع، فهي بالفعل تستطيع التصدي لأي ميليشيات توجد داخل العاصمة، إذا ما قامت بتجميع كافة القوى النظامية في شرق وغرب وجنوب البلاد تحت إمرتها، ولكنها لا تميل للانخراط في الصراعات والتجاذبات السياسية، كما أنها تفضل السير نحو التفكيك الطوعي للميليشيات، وليس إجبارها على ذلك”.