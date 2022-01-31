عقيلة يطالب بالتحقيق في منع النواب من مغادرة مطار معيتيقة

أحال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى مقرر البرلمان بند إسقاط عضوية المجلس عن النواب الذين تم تعيينهم سفراء وفي مجالس إدارات الشركات والأعضاء المقاطعين للجلسات، وفقًا لما ورد عن الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وطالب عقيلة صالح النائب العام والأجهزة الرقابية بمباشرة التحقيق في واقعة منع طائرة البرلمان من الهبوط في مطار معيتيقة لنقل النواب إلى طبرق.

وطالب رئيس مجلس النواب المرشحين لرئاسة الوزراء بالتقدم بملفاتهم إلى أمانة المجلس لدراسة توافر الشروط فيهم، قبل تسلم أي ملف، داعيًا لجنة خارطة الطريق إلى مخاطبة مجلس الدولة في هذا الشأن، وفي الجلسة المقبلة؛ سينظر المجلس في ترشيح رئيس الوزراء.

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