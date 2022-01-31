السعيدي يطالب رئاسة النواب بالبحث عن بديل للدبيبة اليوم قبل الغد

تسأل عضو مجلس النواب علي السعيدي، “اذا سيتم مناقشة الدستور وفق دائرة واحدة أم 3 دوائر؟” قائلًا ، هذه أمور تحتاج لتوضيح من لجنة خارطة الطريق.

السعيدي وفي كلمته خلال جلسة النواب، اليوم الإثنين، طالب رئاسة النواب بالبحث عن بديل لحكومة الدبيبة اليوم قبل الغد ، متابعًا “بخارطة واضحة واختصاصات واضحة لنتمكن من الوصول إلى الانتخابات”.

ودعا “يجب أن نضع مدة زمنية لعمل هذه الحكومة، حتى لا تستمر إلى الأبد”.

وخاطب رئاسة النواب، بفصل بعض الأعضاء المقاطعين والذين تحصلوا على مناصب أن يحدث منذ 2014، ليكون هناك هيبة للمجلس”.

وأعرب السعيدي عن أمله في أن تكون هذه المرحلة أساسية لتصل بنا إلى بر الأمان وتشكيل حكومة قوية.