صنع الله: المحروقات تكلف الدولة الليبية 20% من ميزانيتها

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله أن ميزانية المحروقات تكلف الدولة الليبية حاليا حوالي 20% من ميزانيتها وأن الوضع سيكون أسوأ خلال سنتين من الآن إذا لم نتحرك سريعًا لإيجاد حلول.

وأضاف صنع الله خلال لقاءه وزير النفط المكلف علي العابد أن استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء كارثة وطنية لا يجب أن تستمر بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأردف صنع الله أنه أوضح للشركة العامة للكهرباء عدة مرات ضرورة الاتجاه الفوري لاستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة لإنتاج الكهرباء.

وبين صنع الله أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتج ثلاث أضعاف ليبيا من النفط ولكنها تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية النظيفة لإنتاج الكهرباء، ودولة مصر تعتمد على مزارع الطاقة الشمسية.

ودعا صنع الله شركة الكهرباء إلى البدء فورا في مشاريع الطاقة المتجددة وهي مشاريع ربما تأخذ بعض الوقت لكنها تفضي لتوفير 20 % من ميزانية الدولة حيث يمكن استخدامها في التنمية بدل من حرقها.